Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Huawei Mate 20 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.