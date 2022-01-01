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Huawei Mate 20 Pro против Apple iPhone 13

Хуавей Мейт 20 Про
VS
Эпл Айфон 13
Huawei Mate 20 Pro
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Huawei Mate 20 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 973 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3227 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 17% выше плотность пикселей (538 vs 460 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 28% лучшая автономность (36:13 vs 28:16 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (833 против 663 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Смартфон на 3 года новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 20 Pro
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 538 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 660 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.14% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.1% 129%
ШИМ (PWM) 245 Гц 609 Гц
Время отклика 4 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 20 Pro
663 нит
iPhone 13 +26%
833 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 146.7 мм
Ширина 72.3 мм 71.5 мм
Толщина 8.6 мм 7.65 мм
Вес 189 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 Pro +2%
88.14%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Про и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2600 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Apple GPU
Частота GPU 720 МГц 1200 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20 Pro
689
iPhone 13 +151%
1729
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20 Pro
2451
iPhone 13 +90%
4647
AnTuTu Benchmark 9
Mate 20 Pro
486697
iPhone 13 +66%
809326
CPU 140916 210809
GPU 143456 324750
Memory 83772 134620
UX 115457 133782
Total score 486697 809326
3DMark Wild Life Performance
Mate 20 Pro
2480
iPhone 13 +253%
8755
Stability 48% 79%
Graphics test 14 FPS 52 FPS
Graphics score 2480 8755
PCMark 3.0 score 8543 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) iOS 15 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI EMUI 10.1 -
Размер системы из коробки 15.2 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:49 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 12:05 ч. 14:33 ч.
Игры 04:45 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 95 ч. 123 ч.
Общая автономность
Mate 20 Pro
28:16 ч.
iPhone 13 +28%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 Pro vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4032 x 3024
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mate 20 Pro
114
iPhone 13 +21%
138
Качество видео
Mate 20 Pro
97
iPhone 13 +21%
117
Итоговая оценка камеры
Mate 20 Pro
109
iPhone 13 +19%
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 20 Pro
77.7 дБ
iPhone 13 +7%
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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