Huawei Mate 20 Pro против Honor 70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Huawei Mate 20 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 45 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 36% выше плотность пикселей (538 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 15 Вт
- Стерео динамики
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 70
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 15% лучшая автономность (32:36 vs 28:16 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4200 мАч
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 14% выше максимальная яркость экрана (759 против 663 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|538 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|660 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.14%
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.1%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|61 Гц
|Время отклика
|4 мс
|2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|161.4 мм
|Ширина
|72.3 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.91 мм
|Вес
|189 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2600 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Adreno 642L
|Частота GPU
|720 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
689
Honor 70 +35%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
2451
Honor 70 +15%
2822
|CPU
|140916
|162664
|GPU
|143456
|166021
|Memory
|83772
|87124
|UX
|115457
|129564
|Total score
|486697
|544498
|Stability
|48%
|-
|Graphics test
|14 FPS
|15 FPS
|Graphics score
|2480
|2633
|PCMark 3.0 score
|8543
|11384
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 12
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Magic UI 6.1
|Размер системы из коробки
|15.2 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (71% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|0:50 ч.
|Веб-серфинг
|09:49 ч.
|12:02 ч.
|Просмотр видео
|12:05 ч.
|14:45 ч.
|Игры
|04:45 ч.
|04:54 ч.
|Режим ожидания
|95 ч.
|100 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|54 мегапикселя
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|8768 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|122°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Honor 70 +1%
115
Качество видео
97
Honor 70 +33%
129
Итоговая оценка камеры
109
Honor 70 +6%
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|21
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 70 более удачной покупкой.
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