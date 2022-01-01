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Huawei Mate 20 Pro против Honor 70

Хуавей Мейт 20 Про
VS
Хуавей Хонор 70
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Huawei Mate 20 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 45 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 36% выше плотность пикселей (538 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 15 Вт
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 15% лучшая автономность (32:36 vs 28:16 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4200 мАч
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (759 против 663 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 20 Pro
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 538 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 660 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.14% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.1% 99.6%
ШИМ (PWM) 245 Гц 61 Гц
Время отклика 4 мс 2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 20 Pro
663 нит
Honor 70 +14%
759 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 161.4 мм
Ширина 72.3 мм 73.3 мм
Толщина 8.6 мм 7.91 мм
Вес 189 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 Pro
88.14%
Honor 70 +3%
90.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Про и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2600 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Adreno 642L
Частота GPU 720 МГц 500 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20 Pro
689
Honor 70 +35%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20 Pro
2451
Honor 70 +15%
2822
AnTuTu Benchmark 9
Mate 20 Pro
486697
Honor 70 +12%
544498
CPU 140916 162664
GPU 143456 166021
Memory 83772 87124
UX 115457 129564
Total score 486697 544498
3DMark Wild Life Performance
Mate 20 Pro
2480
Honor 70 +6%
2633
Stability 48% -
Graphics test 14 FPS 15 FPS
Graphics score 2480 2633
PCMark 3.0 score 8543 11384
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 12
Оболочка UI EMUI 10.1 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки 15.2 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:49 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 12:05 ч. 14:45 ч.
Игры 04:45 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 95 ч. 100 ч.
Общая автономность
Mate 20 Pro
28:16 ч.
Honor 70 +15%
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 Pro vs Huawei Honor 70
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 7360 x 4912 8768 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 122°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 6528 x 4896
Апертура f/2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mate 20 Pro
114
Honor 70 +1%
115
Качество видео
Mate 20 Pro
97
Honor 70 +33%
129
Итоговая оценка камеры
Mate 20 Pro
109
Honor 70 +6%
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 20 Pro
77.7 дБ
Honor 70 +4%
80.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Май 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 70 более удачной покупкой.

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