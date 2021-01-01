Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Huawei Mate 20 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.