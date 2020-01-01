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Huawei Mate 20 против Apple iPhone 11 Pro Max

Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Современный порт USB Type-C
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 11% лучшая автономность (102 vs 92 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 20% выше плотность пикселей (458 vs 381 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 20 и Apple iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2244 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 381 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88% 83.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate 20
788 нит
iPhone 11 Pro Max +4%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.2 мм 158 мм
Ширина 77.2 мм 77.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 188 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Сумеречный, Полуночный синий Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 +5%
88%
iPhone 11 Pro Max
83.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Apple GPU
GPU-ядер 10 4
Частота GPU 720 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20
666
iPhone 11 Pro Max +100%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20
2272
iPhone 11 Pro Max +51%
3437
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20
362543
iPhone 11 Pro Max +52%
552198

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10.1 -
Размер системы из коробки 14.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:57 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 +29%
19:42 ч.
iPhone 11 Pro Max
15:05 ч.
Время просмотра видео
Mate 20
14:38 ч.
iPhone 11 Pro Max +34%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
Mate 20 +7%
22:50 ч.
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4032 x 3024
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mate 20 +4%
74 дБ
iPhone 11 Pro Max
71 дБ
Музыка
Mate 20
70 дБ
iPhone 11 Pro Max +6%
74 дБ
Звонок
Mate 20 +4%
82 дБ
iPhone 11 Pro Max
79 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.

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