Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.57-дюймового Huawei Honor Play 4 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.