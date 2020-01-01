Huawei Mate 20 против Honor Play 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.57-дюймового Huawei Honor Play 4 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 64% выше максимальная яркость экрана (788 против 481 нит)
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Весит на 25 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor Play 4 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- Функция реверсивной зарядки
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (768 и 666 баллов)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 20 и Huawei Honor Play 4 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2244 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|20:9
|Плотность пикселей
|381 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88%
|84.5%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|162.7 мм
|Ширина
|77.2 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|188 граммов
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Сумеречный, Полуночный синий
|Черный, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|10
|16
|Частота GPU
|720 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
666
Honor Play 4 Pro +15%
768
Geekbench 5 (многоядерный)
2272
Honor Play 4 Pro +33%
3032
AnTuTu Benchmark 8
362543
Honor Play 4 Pro +33%
480689
Рейтинг телефонов в AnTuTu (#95 и #43)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|14.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:42 ч.
Время просмотра видео
14:38 ч.
Время разговора (3G)
22:50 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
|2 (40 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|-
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
82 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.44 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor Play 4 Pro, а если корпус и звук – то Huawei Mate 20.
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