Huawei Mate 20 против Honor View 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.4-дюймового Huawei Honor View 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 63% выше максимальная яркость экрана (767 против 472 нит)
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2244 пикселей
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|381 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88%
|85.7%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|14880 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|16.6 мс
|39 мс
|Контрастность
|2172:1
|1230:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|156.9 мм
|Ширина
|77.2 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.1 мм
|Вес
|188 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Сумеречный, Полуночный синий
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2600 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|720 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
642
Honor View 20 +6%
682
Geekbench 5 (многоядерный)
2218
Honor View 20 +9%
2410
AnTuTu Benchmark 7
272049
Honor View 20 +8%
294578
AnTuTu Benchmark 8
374032
Honor View 20 +1%
379620
Список смартфонов в AnTuTu (#149 и #145)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Magic UI 4.0
|Размер системы из коробки
|14.9 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 +34%
19:42 ч.
14:48 ч.
Время просмотра видео
14:38 ч.
Honor View 20 +6%
15:26 ч.
Время разговора (3G)
22:50 ч.
Honor View 20 +33%
30:00 ч.
Телефоны с лучшей автономностью (#83 и #110)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
|2 (48 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- Размер пикселя: 1.4 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|5760 x 4304
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|-
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|21
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.44 Вт/кг
|0.89 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.25 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 20. У него лучшие дисплей, камера, корпус и звук.
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