Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 X с экраном 7.2" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.