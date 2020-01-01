Huawei Mate 20 X против Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 X с экраном 7.2" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20 X
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 1.36" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% лучшая автономность (108 vs 74 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 31% выше максимальная яркость экрана (666 против 510 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 8.13% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10
- На 25% выше плотность пикселей (432 vs 345 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 14.2 мм уже
- Весит на 79 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 20 X и Huawei Honor 10
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|7.2 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.6:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|345 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.03%
|79.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|174.6 мм
|149.6 мм
|Ширина
|85.4 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.15 мм
|7.7 мм
|Вес
|232 грамма
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|10
|12
|Частота GPU
|720 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark (#74 и #182)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|10.1
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Да (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (40 МП + 24 MP + 8 MP)
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|-
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.42 Вт/кг
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.95 Вт/кг
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 X более удачной покупкой.
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