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Huawei Mate 20 X против Honor 10

Хуавей Мейт 20 Х
Huawei Mate 20 X
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 X с экраном 7.2" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 X
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 1.36" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% лучшая автономность (108 vs 74 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (666 против 510 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.13% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • На 25% выше плотность пикселей (432 vs 345 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 14.2 мм уже
  • Весит на 79 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 20 X и Huawei Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 7.2 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.6:9 19.9:9
Плотность пикселей 345 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.03% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate 20 X +31%
666 нит
Honor 10
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 174.6 мм 149.6 мм
Ширина 85.4 мм 71.2 мм
Толщина 8.15 мм 7.7 мм
Вес 232 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 X +10%
88.03%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Х и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 10 12
Частота GPU 720 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20 X
н/д
Honor 10
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20 X
н/д
Honor 10
1540
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20 X +83%
409074
Honor 10
223085

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI 10.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 18 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:43 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 X +33%
15:32 ч.
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Mate 20 X +54%
17:56 ч.
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Mate 20 X +35%
28:49 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 X vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4616 x 3464
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (40 МП + 24 MP + 8 MP) 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5760 x 4312
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mate 20 X
118
Honor 10
н/д
Качества видео
Mate 20 X
97
Honor 10
н/д
Итоговая оценка камеры
Mate 20 X
111
Honor 10
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Mate 20 X +3%
71 дБ
Honor 10
69 дБ
Музыка
Mate 20 X +1%
73 дБ
Honor 10
72 дБ
Звонок
Mate 20 X +5%
91 дБ
Honor 10
87 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.42 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 X более удачной покупкой.

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