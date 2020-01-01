Huawei Mate 20 X против Honor X10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 октября 2018 года Huawei Mate 20 X с экраном 7.2" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20 X
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- На 47% выше максимальная яркость экрана (666 против 454 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Стерео динамики
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X10
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- На 15% выше плотность пикселей (397 vs 345 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.9 мм уже
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 29 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 20 X и Huawei Honor X10
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|7.2 дюймов
|6.63 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.6:9
|20:9
|Плотность пикселей
|345 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.03%
|84.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|174.6 мм
|163.7 мм
|Ширина
|85.4 мм
|76.5 мм
|Толщина
|8.15 мм
|8.8 мм
|Вес
|232 грамма
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 820
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Mali-G57 MP6
|GPU-ядер
|10
|6
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#74 и #90)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|10.1
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|-
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 24 MP + 8 MP)
|3 (40 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|-
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.42 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.95 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, корпус и звук - выбирайте Huawei Mate 20 X, а если дисплей и коммуникации – то Huawei Honor X10.
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