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Huawei Mate 30 Pro против Apple iPhone 11

Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 1390 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3110 мАч
  • Тонкие рамки – на 15.1% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 10% лучшая автономность (103 vs 94 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 25% выше плотность пикселей (409 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1352 и 787 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 30 Pro и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1176 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate 30 Pro +7%
689 нит
iPhone 11
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.1 мм 150.9 мм
Ширина 73.1 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 198 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 Pro +19%
94.1%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 Про и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2860 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Apple GPU
GPU-ядер 16 4
Частота GPU 600 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30 Pro
787
iPhone 11 +72%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 Pro
3096
iPhone 11 +14%
3527
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 Pro
482858
iPhone 11 +7%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 27.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro
14:58 ч.
iPhone 11 +5%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Mate 30 Pro
18:19 ч.
iPhone 11 +1%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30 Pro +15%
20:10 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mate 30 Pro +17%
131
iPhone 11
112
Качества видео
Mate 30 Pro
100
iPhone 11 +1%
101
Итоговая оценка камеры
Mate 30 Pro +11%
121
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Mate 30 Pro +12%
79.4 дБ
iPhone 11
71.2 дБ
Музыка
Mate 30 Pro +3%
75.2 дБ
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
Mate 30 Pro +6%
80.8 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei Mate 30 Pro, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone 11.

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Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Денис 14 января 2020 14:03
Не знаю как вы антуту мерили у меня мейт 20 про выдает 382689
+1 Ответить
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