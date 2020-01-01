Huawei Mate 30 Pro против Apple iPhone 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
- Комплектуется на 1725 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2775 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.43" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 8.1% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Лучше лежит в руке - корпус на 71.6 мм уже
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 17% выше максимальная яркость экрана (808 против 689 нит)
- На 12% выше плотность пикселей (460 vs 409 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
95
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
90
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 30 Pro и Apple iPhone 12 Pro
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1176 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|94.1%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|146.7 мм
|Ширина
|73.1 мм
|1.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.4 мм
|Вес
|198 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2860 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|16
|4
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
787
iPhone 12 Pro +99%
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
3096
iPhone 12 Pro +35%
4186
AnTuTu Benchmark 8
482858
iPhone 12 Pro +22%
591034
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 14
|Оболочка UI
|EMUI 10
|-
|Размер системы из коробки
|27.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2775 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|-
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Да
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:58 ч.
Время просмотра видео
18:19 ч.
Время разговора (3G)
20:10 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
131
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
121
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
79.4 дБ
Музыка
75.2 дБ
Звонок
80.8 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Apple iPhone 12 Pro, а если батарея и камера – то Huawei Mate 30 Pro.
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