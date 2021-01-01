Huawei Mate 30 Pro против Apple iPhone 8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
- Тонкие рамки – на 26.7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 1809 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2691 мАч
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 1.03" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 27% лучшая автономность (103 vs 81 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 940 и 771 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1176 x 2400 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|94.1%
|67.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|3.4 мс
|32 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1471:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|158.4 мм
|Ширина
|73.1 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.5 мм
|Вес
|198 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2860 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP16
|Apple GPU
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|FLOPS
|~768 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
771
iPhone 8 Plus +22%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 Pro +23%
3039
2475
AnTuTu Benchmark 7
Mate 30 Pro +90%
355958
187655
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 Pro +106%
499219
242575
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|EMUI 11
|-
|Размер системы из коробки
|27.3 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro +18%
14:58 ч.
12:32 ч.
Время просмотра видео
Mate 30 Pro +25%
18:19 ч.
14:55 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30 Pro +18%
20:10 ч.
17:10 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Mate 30 Pro +39%
131
Качество видео
Mate 30 Pro +12%
100
Итоговая оценка камеры
Mate 30 Pro +26%
121
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|21
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.
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