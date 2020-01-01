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Huawei Mate 30 Pro против Apple iPhone X

Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Комплектуется на 1784 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2716 мАч
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • На 39% лучшая автономность (103 vs 74 часов)
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Тонкие рамки – на 11.2% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone X
  • На 12% выше плотность пикселей (458 vs 409 PPI)
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (937 и 787 баллов)
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 30 Pro и Apple iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.53 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1176 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate 30 Pro
689 нит
iPhone X
690 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.1 мм 143.6 мм
Ширина 73.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 198 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 Pro +14%
94.1%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2860 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Apple GPU
GPU-ядер 16 3
Частота GPU 600 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30 Pro
787
iPhone X +19%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 Pro +28%
3096
iPhone X
2420
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 Pro +52%
482858
iPhone X
317072

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 27.3 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro +57%
14:58 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Mate 30 Pro +51%
18:19 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30 Pro +6%
20:10 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3472 x 2063
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mate 30 Pro +30%
131
iPhone X
101
Качества видео
Mate 30 Pro +12%
100
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Mate 30 Pro +25%
121
iPhone X
97

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Mate 30 Pro +17%
79.4 дБ
iPhone X
68 дБ
Музыка
Mate 30 Pro +2%
75.2 дБ
iPhone X
74 дБ
Звонок
Mate 30 Pro +6%
80.8 дБ
iPhone X
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.

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