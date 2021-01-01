Huawei Mate 30 Pro против Asus ROG Phone 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Тонкие рамки – на 14.2% выше полезная площадь экрана
- Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 42 грамма меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
- На 17% лучшая автономность (120 vs 103 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- Смартфон на 10 месяцев новее
- На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 989 и 772 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
98
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1176 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|94.1%
|79.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|255 Гц
|Время отклика
|3.4 мс
|3 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|171 мм
|Ширина
|73.1 мм
|78 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9.85 мм
|Вес
|198 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Глянцево-черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Макс. частота
|2860 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP16
|Adreno 650
|Частота GPU
|600 МГц
|645 МГц
|FLOPS
|~768 Гфлопс
|~1365 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
772
ROG Phone 3 +28%
989
Geekbench 5 (многоядерный)
3034
ROG Phone 3 +9%
3302
AnTuTu Benchmark 8
479744
ROG Phone 3 +27%
606900
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#62 и #14)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 11
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|27.3 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro +3%
14:58 ч.
14:20 ч.
Время просмотра видео
18:19 ч.
ROG Phone 3 +6%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
20:10 ч.
ROG Phone 3 +90%
38:12 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#85 и #21)
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|125°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.83"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
131
Качество видео
100
Итоговая оценка камеры
121
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|21
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Asus ROG Phone 3, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Huawei Mate 30 Pro.
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