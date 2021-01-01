Главная > Сравнение смартфонов > Mate 30 Pro vs ROG Phone 5 – что лучше выбрать?

Huawei Mate 30 Pro против Asus ROG Phone 5

Хуавей Мейт 30 Про
VS
Асус Рог Фон 5
Huawei Mate 30 Pro
Asus ROG Phone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Тонкие рамки – на 12.1% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% лучшая автономность (118 vs 103 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (791 против 676 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 30 Pro
vs
ROG Phone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1176 x 2400 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 99.7%
ШИМ (PWM) 245 Гц 568 Гц
Время отклика 3.4 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mate 30 Pro
676 нит
ROG Phone 5 +17%
791 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 173 мм
Ширина 73.1 мм 77.3 мм
Толщина 8.8 мм 9.9 мм
Вес 198 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 Pro +15%
94.1%
ROG Phone 5
82%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 Про и Асус Рог Фон 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2860 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Adreno 660
Частота GPU 600 МГц 840 МГц
FLOPS ~768 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30 Pro
768
ROG Phone 5 +44%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 Pro
3062
ROG Phone 5 +22%
3730
AnTuTu Benchmark 7
Mate 30 Pro
351783
ROG Phone 5
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 Pro
493364
ROG Phone 5 +45%
715368
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI EMUI 11 ROG UI
Размер системы из коробки 27.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro
14:58 ч.
ROG Phone 5 +19%
17:33 ч.
Время просмотра видео
Mate 30 Pro
18:19 ч.
ROG Phone 5 +23%
22:36 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30 Pro
20:10 ч.
ROG Phone 5 +56%
31:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 Pro vs Asus ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8500 x 4700 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 125°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6000 x 4000
Апертура f/2 f/2.5
Фокусное расстояние - 35 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 30 Pro
82 дБ
ROG Phone 5 +13%
92.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 5 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 11 vs Huawei Mate 30 Pro
2. Apple iPhone 11 Pro Max vs Huawei Mate 30 Pro
3. Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei Mate 30 Pro
4. Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Huawei Mate 30 Pro
5. Samsung Galaxy S21 Ultra vs Asus ROG Phone 5
6. Xiaomi Mi 11 vs Asus ROG Phone 5
7. Xiaomi Poco F3 GT vs Asus ROG Phone 5
8. Apple iPhone 13 Pro Max vs Asus ROG Phone 5
9. OnePlus 9 vs Asus ROG Phone 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры