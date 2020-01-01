Главная > Сравнение смартфонов > Mate 30 Pro vs Mate 20 – что лучше выбрать?

Huawei Mate 30 Pro против Mate 20

Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • На 12% лучшая автономность (103 vs 92 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.1% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (777 против 676 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 30 Pro
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1176 x 2400 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 97.4%
ШИМ (PWM) 245 Гц 14880 Гц
Время отклика 3.4 мс 16.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2172:1
Максимальная яркость
Mate 30 Pro
676 нит
Mate 20 +15%
777 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 158.2 мм
Ширина 73.1 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 198 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 Pro +7%
94.1%
Mate 20
88%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 Про и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2860 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Mali G76 MP10
GPU-ядер 16 10
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
FLOPS ~768 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30 Pro +20%
779
Mate 20
647
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 Pro +36%
3026
Mate 20
2219
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 Pro +33%
476972
Mate 20
357993

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 11 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 27.3 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro
14:58 ч.
Mate 20 +33%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Mate 30 Pro +26%
18:19 ч.
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30 Pro
20:10 ч.
Mate 20 +12%
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 Pro vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mate 30 Pro
131
Mate 20
н/д
Качество видео
Mate 30 Pro
100
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
Mate 30 Pro
121
Mate 20
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 30 Pro +5%
82 дБ
Mate 20
77.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P30 Pro и Huawei Mate 30 Pro
2. Apple iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro
3. Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei Mate 30 Pro
4. Samsung Galaxy Note 10 Plus и Huawei Mate 30 Pro
5. Huawei P30 Lite и Huawei Mate 20
6. Xiaomi Mi 9 и Huawei Mate 20
7. Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20
8. Huawei Honor 20 Pro и Huawei Mate 20
9. Huawei P40 Lite и Huawei Mate 20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях