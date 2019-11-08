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Huawei Mate 30 Pro против 20 Pro

Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro
VS
Хуавей Мейт 20 Про
Huawei Mate 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 Pro с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • На 21% лучшая автономность (103 vs 85 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 5.96% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • На 32% выше плотность пикселей (538 vs 409 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 5x

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 30 Pro и Huawei Mate 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.53 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1176 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 538 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 88.14%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate 30 Pro +4%
693 нит
Mate 20 Pro
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.1 мм 157.8 мм
Ширина 73.1 мм 72.3 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 198 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 Pro +7%
94.1%
Mate 20 Pro
88.14%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 Про и Хуавей Мейт 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 16 10
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30 Pro +13%
780
Mate 20 Pro
688
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 Pro +24%
3097
Mate 20 Pro
2494
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 Pro +24%
482930
Mate 20 Pro
390090

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 27.3 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Да, Qi (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30 Pro +7%
14:58 ч.
Mate 20 Pro
13:57 ч.
Время просмотра видео
Mate 30 Pro +20%
18:19 ч.
Mate 20 Pro
15:22 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30 Pro
20:10 ч.
Mate 20 Pro +41%
28:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 Pro vs Huawei Mate 20 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mate 30 Pro +15%
131
Mate 20 Pro
114
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Mate 30 Pro +11%
121
Mate 20 Pro
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Mate 30 Pro +12%
78.6 дБ
Mate 20 Pro
70 дБ
Музыка
Mate 30 Pro +3%
75.4 дБ
Mate 20 Pro
73 дБ
Звонок
Mate 30 Pro
80 дБ
Mate 20 Pro +4%
83 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.

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4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6

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Мнение пользователей

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Алекс 08 ноября 2019 10:47
Выберу 20-й, в 30-ке проблемы с гуглом...
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