Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 с экраном 6.62" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.