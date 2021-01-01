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Huawei Mate 30 против Apple iPhone 13

Хуавей Мейт 30
VS
Эпл Айфон 13
Huawei Mate 30
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 с экраном 6.62" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.52" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1105 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3095 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (801 против 561 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 18% выше плотность пикселей (460 vs 389 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 30
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.62 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Mate 30
561 нит
iPhone 13 +43%
801 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.8 мм 146.7 мм
Ширина 76.1 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.65 мм
Вес 196 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 +2%
87.9%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2860 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Apple GPU
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~768 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30
781
iPhone 13
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30
3067
iPhone 13
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mate 30
335919
iPhone 13
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30
433145
iPhone 13
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 15
Оболочка UI EMUI 10 -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3095 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (60% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и звук - выбирайте Huawei Mate 30, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 13.

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