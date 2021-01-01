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Huawei Mate 30 против Mate 20 Lite

Хуавей Мейт 30
VS
Хуавей Мейт 20 Лайт
Huawei Mate 30
Huawei Mate 20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2019 года Huawei Mate 30 с экраном 6.62" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3750 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 990
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (544 против 452 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 30
vs
Mate 20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.62 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.2 мс
Контрастность - 871:1
Максимальная яркость
Mate 30 +20%
544 нит
Mate 20 Lite
452 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.8 мм 158.3 мм
Ширина 76.1 мм 75.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.6 мм
Вес 196 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mate 30 +7%
87.9%
Mate 20 Lite
82%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 30 и Хуавей Мейт 20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2860 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Mali-G51
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~768 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 30 +131%
761
Mate 20 Lite
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 30 +138%
3051
Mate 20 Lite
1284
AnTuTu Benchmark 7
Mate 30 +126%
331482
Mate 20 Lite
146632
AnTuTu Benchmark 8
Mate 30 +164%
430220
Mate 20 Lite
163179
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (60% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 30
н/д
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Время просмотра видео
Mate 30
н/д
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Время разговора (3G)
Mate 30
н/д
Mate 20 Lite
24:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 30 vs Huawei Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 5160 x 3872
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 21 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 30
н/д
Mate 20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 более удачной покупкой.

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