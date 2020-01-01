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Huawei Mate 40 Pro Plus против Mate 20

Хуавей Мейт 40 Про Плюс
Huawei Mate 40 Pro Plus
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 октября 2020 года Huawei Mate 40 Pro Plus с экраном 6.76" и чипом Kirin 9000 5G, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 2 года новее
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 4000 мАч
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Весит на 42 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 40 Pro Plus
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.76 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1344 x 2772 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 14880 Гц
Время отклика - 16.6 мс
Контрастность - 2172:1
Максимальная яркость
Mate 40 Pro Plus +1%
786 нит
Mate 20
777 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 158.2 мм
Ширина 75.5 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 230 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Керамический белый, Керамический черный Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mate 40 Pro Plus +7%
94.1%
Mate 20
88%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 40 Про Плюс и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000 5G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 3130 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP24 Mali G76 MP10
GPU-ядер 24 10
Частота GPU - 720 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 40 Pro Plus +41%
911
Mate 20
647
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 40 Pro Plus +47%
3260
Mate 20
2219
AnTuTu Benchmark 8
Mate 40 Pro Plus +47%
525260
Mate 20
357993

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 11 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 40 Pro Plus
н/д
Mate 20
19:42 ч.
Время просмотра видео
Mate 40 Pro Plus
н/д
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Mate 40 Pro Plus
н/д
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 40 Pro Plus vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 5 (50 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 5632 x 4224
Апертура f/2.4 f/2
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat - 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 40 Pro Plus
н/д
Mate 20
77.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гибкий защитный чехол
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 40 Pro Plus более удачной покупкой.

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