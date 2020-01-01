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Huawei Mate 40 Pro Plus против Mate 40

Хуавей Мейт 40 Про Плюс
Huawei Mate 40 Pro Plus
VS
Хуавей Мейт 40
Huawei Mate 40

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 22 октября 2020 года Huawei Mate 40 Pro Plus с экраном 6.76" и чипом Kirin 9000 5G, против 6.5-дюймового Huawei Mate 40, который имеет процессор Kirin 9000E 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro Plus
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (456 vs 402 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Huawei Mate 40
  • Весит на 42 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate 40 Pro Plus и Huawei Mate 40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.76 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1344 x 2772 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate 40 Pro Plus
789 нит
Mate 40
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.9 мм 58.6 мм
Ширина 75.5 мм 72.5 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 230 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Керамический белый, Керамический черный Белый, Черный, Желтый, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate 40 Pro Plus +5%
94.1%
Mate 40
89.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 40 Про Плюс и Хуавей Мейт 40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000 5G Kirin 9000E 5G
Архитектура 1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55) 1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 3130 МГц 3130 МГц
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP24 Mali-G78 MP22
GPU-ядер 24 22
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mate 40 Pro Plus
525040
Mate 40
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 11 EMUI 11

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:46 ч. -
Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут) Да
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 40 Pro Plus vs Huawei Mate 40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 8200 x 6100
Зум Оптический, 10x Оптический
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 5 (50 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 0 MP) 3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм 18 мм
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гибкий защитный чехол
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Huawei Mate 40 Pro Plus, а если звук – то Huawei Mate 40.

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