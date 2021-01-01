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Huawei Mate 40 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max

Хуавей Мейт 40 Про
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Huawei Mate 40 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 октября 2020 года Huawei Mate 40 Pro с экраном 6.76" и чипом Kirin 9000 5G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (1012 против 808 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 40 Pro
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.76 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1344 x 2772 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mate 40 Pro
808 нит
iPhone 13 Pro Max +25%
1012 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 160.8 мм
Ширина 75.5 мм 78.1 мм
Толщина 9.1 мм 7.65 мм
Вес 212 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Мистический серебристый, Черный Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 40 Pro +8%
94.1%
iPhone 13 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 40 Про и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000 5G Apple A15 Bionic
Макс. частота 3130 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP24 Apple GPU
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 15
Оболочка UI EMUI 11 -
Размер системы из коробки 18.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, HUAWEI SuperCharge (87% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 40 Pro
14:24 ч.
iPhone 13 Pro Max
н/д
Время просмотра видео
Mate 40 Pro
16:45 ч.
iPhone 13 Pro Max
н/д
Время разговора (3G)
Mate 40 Pro
23:44 ч.
iPhone 13 Pro Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 40 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 МП + 20 МП + 0 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 40 Pro
87.5 дБ
iPhone 13 Pro Max
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и программное обеспечение - выбирайте Apple iPhone 13 Pro Max, а если производительность и коммуникации – то Huawei Mate 40 Pro.

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