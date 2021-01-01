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Huawei Mate 40 Pro против Honor 50 Pro

Хуавей Мейт 40 Про
VS
Хуавей Хонор 50 Про
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Honor 50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 октября 2020 года Huawei Mate 40 Pro с экраном 6.76" и чипом Kirin 9000 5G, против 6.72-дюймового Huawei Honor 50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 4000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 914 и 773 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 40 Pro
vs
Honor 50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.76 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1344 x 2772 пикселей 1236 x 2676 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 94.1% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mate 40 Pro
799 нит
Honor 50 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 163.5 мм
Ширина 75.5 мм 74.7 мм
Толщина 9.1 мм 8 мм
Вес 212 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Мистический серебристый, Черный Белый, Черный, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mate 40 Pro +4%
94.1%
Honor 50 Pro
90.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 40 Про и Хуавей Хонор 50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000 5G Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 3130 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G78 MP24 Adreno 642L
Частота GPU - 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 40 Pro +18%
914
Honor 50 Pro
773
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 40 Pro +16%
3259
Honor 50 Pro
2817
AnTuTu Benchmark 9
Mate 40 Pro +40%
709913
Honor 50 Pro
508016
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 11 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 18.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, HUAWEI SuperCharge (87% за 30 минут) Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. 0:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 40 Pro
14:24 ч.
Honor 50 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mate 40 Pro
16:45 ч.
Honor 50 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mate 40 Pro
23:44 ч.
Honor 50 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 40 Pro vs Huawei Honor 50 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 12032 x 9204
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 МП + 20 МП + 0 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4290 x 2800
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм 18 мм
Размер пикселя - 1.25 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 40 Pro
87.5 дБ
Honor 50 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 40 Pro более удачной покупкой.

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