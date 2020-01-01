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Huawei Mate 40 против Mate 30

Хуавей Мейт 40
Huawei Mate 40
VS
Хуавей Мейт 30
Huawei Mate 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 октября 2020 года Huawei Mate 40 с экраном 6.5" и чипом Kirin 9000E 5G, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 40
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (596 против 545 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mate 40
100
Mate 30
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 40
vs
Mate 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Mate 40 +9%
596 нит
Mate 30
545 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 160.8 мм
Ширина 72.5 мм 76.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 188 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Желтый, Зеленый, Серебристый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mate 40 +2%
89.3%
Mate 30
87.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 40 и Хуавей Мейт 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Kirin 9000E 5G HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 3130 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP22 Mali G76 MP16
GPU-ядер 22 16
Частота GPU - 600 МГц
FLOPS - ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 40
н/д
Mate 30
768
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 40
н/д
Mate 30
3044
AnTuTu Benchmark 8
Mate 40 +36%
652764
Mate 30
479504

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI EMUI 11 EMUI 10

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 40 vs Huawei Mate 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 16 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 5632 x 4224
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 22 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Гибкий чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 40 более удачной покупкой.

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