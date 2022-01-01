Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Huawei Mate 50 Pro с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro Plus, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.