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Huawei Mate 50 против Apple iPhone 12 Pro Max

Хуавей Мейт 50
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Huawei Mate 50
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Huawei Mate 50 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 50
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 773 мАч более емким аккумулятором – 4460 против 3687 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1615 и 1239 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 50
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 442 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 50
н/д
iPhone 12 Pro Max
873 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 160.8 мм
Ширина 76.1 мм 78.1 мм
Толщина 7.98 мм 7.4 мм
Вес 206 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 50 +1%
88.6%
iPhone 12 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 50 и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 50
1239
iPhone 12 Pro Max +30%
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 50
3806
iPhone 12 Pro Max +12%
4256
AnTuTu Benchmark 9
Mate 50 +41%
1038951
iPhone 12 Pro Max
734645
CPU - 199661
GPU - 262671
Memory - 132086
UX - 136404
Total score 1038951 734645
3DMark Wild Life Performance
Stability - 75%
Graphics test - 47 FPS
Graphics score - 7881
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI EMUI 13 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4460 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:04 ч.
Просмотр видео - 14:25 ч.
Игры - 07:11 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Mate 50
н/д
iPhone 12 Pro Max
35:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 50 vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4290 x 2800
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 50
н/д
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Mate 50, а если программное обеспечение и звук – то Apple iPhone 12 Pro Max.

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