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Huawei Mate 50 против Apple iPhone 14

Хуавей Мейт 50
VS
Эпл Айфон 14
Huawei Mate 50
Apple iPhone 14

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Huawei Mate 50 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 50
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1181 мАч более емким аккумулятором – 4460 против 3279 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1746 и 1239 баллов
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 50
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 442 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 50
н/д
iPhone 14
844 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 146.7 мм
Ширина 76.1 мм 71.5 мм
Толщина 7.98 мм 7.8 мм
Вес 206 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 50 +3%
88.6%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 50 и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 50
1239
iPhone 14 +41%
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 50
3806
iPhone 14 +26%
4789
AnTuTu Benchmark 9
Mate 50 +31%
1038951
iPhone 14
796027
3DMark Wild Life Performance
Mate 50
н/д
iPhone 14
9519
Stability - 82%
Graphics test - 57 FPS
Graphics score - 9519
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.02)
Оболочка UI EMUI 13 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4460 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:45 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:25 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Mate 50
н/д
iPhone 14
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 50 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 50
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и коммуникации - выбирайте Huawei Mate 50, а если программное обеспечение и звук – то Apple iPhone 14.

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