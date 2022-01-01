Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Huawei Mate 50 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.