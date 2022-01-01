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Huawei Mate 50 против Mate 40 Pro Plus

Хуавей Мейт 50
VS
Хуавей Мейт 40 Про Плюс
Huawei Mate 50
Huawei Mate 40 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Huawei Mate 50 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro Plus, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 50
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1221 и 927 баллов
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 50
vs
Mate 40 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.76 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон - 18.5:9
Плотность пикселей 442 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 162.9 мм
Ширина 76.1 мм 75.5 мм
Толщина 7.98 мм 8.8 мм
Вес 206 граммов 230 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый Керамический белый, Керамический черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mate 50
88.6%
Mate 40 Pro Plus +6%
94.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 50 и Хуавей Мейт 40 Про Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Kirin 9000 5G
Макс. частота 3190 МГц 3130 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G78 MP24
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 50 +32%
1221
Mate 40 Pro Plus
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 50 +16%
3780
Mate 40 Pro Plus
3253
AnTuTu Benchmark 9
Mate 50 +34%
1037722
Mate 40 Pro Plus
775242
3DMark Wild Life Performance
Stability - 54%
Graphics test - 36 FPS
Graphics score - 6040
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android Android 10.0
Оболочка UI EMUI 13 EMUI 11

Батарея

Характеристики
Объем 4460 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 50 vs Huawei Mate 40 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП) 5 (50 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гибкий защитный чехол
- Пленка на экран
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Huawei Mate 50, а если программное обеспечение, камера и звук – то Huawei Mate 40 Pro Plus.

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