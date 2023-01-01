Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2023 года Huawei Mate 60 Pro Plus с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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