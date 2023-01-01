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Huawei Mate 60 Pro Plus против Honor Magic 5 Pro

80 из 100
Huawei Mate 60 Pro Plus
VS
89 из 100
Honor Magic 5 Pro
Huawei Mate 60 Pro Plus
Honor Magic 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2023 года Huawei Mate 60 Pro Plus с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro Plus
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 66W)
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1417 и 993 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 60 Pro Plus
vs
Magic 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.82 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1260 x 2720 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.54:9
Плотность пикселей 440 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 88.5% 91%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.7%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 60 Pro Plus
н/д
Magic 5 Pro
1223 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 162.9 мм
Ширина 79 мм 76.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.77 мм
Вес 225 граммов 219 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Huawei Mate 60 Pro Plus и Honor Magic 5 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 9000S Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2620 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц: 		- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика - Adreno 740
GPU-ядер - 2560
Частота GPU 750 МГц 680 МГц
FLOPS - ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 60 Pro Plus
2891
Magic 5 Pro +58%
4574
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 240420
GPU - 563919
Memory - 222701
UX - 186528
Total score - 1210155
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 37.6 °C
Stability - 47%
Graphics test - 75 FPS
Graphics score - 12649
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android Android 13
Оболочка UI - Magic UI 7.1
Размер системы из коробки - 24 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 0:48 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:43 ч.
Просмотр видео - 16:12 ч.
Игры - 04:59 ч.
Режим ожидания - 118 ч.
Общая автономность
Mate 60 Pro Plus
н/д
Magic 5 Pro
37:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 60 Pro Plus vs Honor Magic 5 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 40 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4096 x 3072
Апертура f/2.4 -
Фокусное расстояние 18 мм -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.

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