Huawei Mate 60 Pro Plus против Honor Magic 5 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2023 года Huawei Mate 60 Pro Plus с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro Plus
- Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 66W)
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
- На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1417 и 993 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
94
Производительность
Быстродействие приложений и системы
88
Игры
Возможности в 3D-гейминге
91*
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86*
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.82 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2720 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|440 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|88.5%
|91%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|120 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|162.9 мм
|Ширина
|79 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.77 мм
|Вес
|225 граммов
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 9000S
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2620 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|-
|Adreno 740
|GPU-ядер
|-
|2560
|Частота GPU
|750 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|-
|~3481.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
993
Magic 5 Pro +43%
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
2891
Magic 5 Pro +58%
4574
|CPU
|-
|240420
|GPU
|-
|563919
|Memory
|-
|222701
|UX
|-
|186528
|Total score
|-
|1210155
|Пиковая температура корпуса
|-
|37.6 °C
|Stability
|-
|47%
|Graphics test
|-
|75 FPS
|Graphics score
|-
|12649
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|512, 1024 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android
|Android 13
|Оболочка UI
|-
|Magic UI 7.1
|Размер системы из коробки
|-
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5100 мАч
|Макс. мощность зарядки
|88 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (75% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
|0:48 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:43 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:12 ч.
|Игры
|-
|04:59 ч.
|Режим ожидания
|-
|118 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|3840 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|122°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4096 x 3072
|Апертура
|f/2.4
|-
|Фокусное расстояние
|18 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
154
Качество видео
144
Итоговая оценка камеры
152
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 88 Вт
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.
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