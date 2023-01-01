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Huawei Mate 60 Pro против Apple iPhone 11 Pro

84 из 100
Huawei Mate 60 Pro
VS
64 из 100
Apple iPhone 11 Pro
Huawei Mate 60 Pro
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2023 года Huawei Mate 60 Pro с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1954 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3046 мАч
  • На 1.02" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 18W)
  • Современный порт USB Type-C
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 4 года новее
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1341 и 1000 баллов
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 60 Pro
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.82 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1212 x 2616 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 440 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.5% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 290 Гц
Время отклика - 7.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
798 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 144 мм
Ширина 79 мм 71.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.1 мм
Вес 225 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Серебристый, Золотистый, Серый, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 60 Pro +8%
88.5%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Huawei Mate 60 Pro и Apple iPhone 11 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 9000S Apple A13 Bionic
Макс. частота 2620 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц: 		- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика - Apple A13 GPU
GPU-ядер - 256
Частота GPU 750 МГц 1230 МГц
FLOPS - ~629.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 60 Pro
1000
iPhone 11 Pro +34%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 60 Pro
3163
iPhone 11 Pro +1%
3207
AnTuTu Benchmark 9
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
635908
CPU - 166308
GPU - 261899
Memory - 90125
UX - 116080
Total score - 635908
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 44.2 °C
Stability - 74%
Graphics test - 44 FPS
Graphics score - 7455
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)

Батарея

Объем 5000 мАч 3046 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:19 ч.
Просмотр видео - 12:57 ч.
Игры - 05:57 ч.
Режим ожидания - 102 ч.
Общая автономность
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
30:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 60 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
85 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 60 Pro более удачной покупкой.

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