Huawei Mate 60 Pro против Apple iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2023 года Huawei Mate 60 Pro с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1954 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3046 мАч
- На 1.02" большая диагональ экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 18W)
- Современный порт USB Type-C
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 4 года новее
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1341 и 1000 баллов
- Весит на 37 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
89
Производительность
Быстродействие приложений и системы
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
98*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.82 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1212 x 2616 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|440 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.5%
|82.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|290 Гц
|Время отклика
|-
|7.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|144 мм
|Ширина
|79 мм
|71.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|225 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Серебристый, Золотистый, Серый, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 9000S
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2620 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|-
|Apple A13 GPU
|GPU-ядер
|-
|256
|Частота GPU
|750 МГц
|1230 МГц
|FLOPS
|-
|~629.8 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1000
iPhone 11 Pro +34%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
3163
iPhone 11 Pro +1%
3207
|CPU
|-
|166308
|GPU
|-
|261899
|Memory
|-
|90125
|UX
|-
|116080
|Total score
|-
|635908
|Пиковая температура корпуса
|-
|44.2 °C
|Stability
|-
|74%
|Graphics test
|-
|44 FPS
|Graphics score
|-
|7455
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 14
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3046 мАч
|Макс. мощность зарядки
|88 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
|1:42 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:19 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:57 ч.
|Игры
|-
|05:57 ч.
|Режим ожидания
|-
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|3840 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 88 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 60 Pro более удачной покупкой.
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