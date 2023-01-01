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Huawei Mate 60 Pro против Apple iPhone 14 Pro

82 из 100
Huawei Mate 60 Pro
VS
85 из 100
Apple iPhone 14 Pro
Huawei Mate 60 Pro
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2023 года Huawei Mate 60 Pro с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • На 0.72" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 23W)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1850 и 916 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 60 Pro
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.82 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1212 x 2616 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 440 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 60 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.5% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
1787 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 147.5 мм
Ширина 79 мм 71.5 мм
Толщина 8.1 мм 7.85 мм
Вес 225 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 60 Pro +2%
88.5%
iPhone 14 Pro
87%

Производительность

Тестируем Huawei Mate 60 Pro и Apple iPhone 14 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 9000S Apple A16 Bionic
Макс. частота 2620 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц: 		- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Частота GPU 750 МГц 1398 МГц
FLOPS - ~1789.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 60 Pro
916
iPhone 14 Pro +102%
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 60 Pro
2872
iPhone 14 Pro +86%
5337
AnTuTu Benchmark 9
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
940821
CPU - 248495
GPU - 393310
Memory - 162433
UX - 143811
Total score - 940821
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 41.2 °C
Stability - 79%
Graphics test - 59 FPS
Graphics score - 9874
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)

Батарея

Объем 5000 мАч 3200 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:35 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 60 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone 14 Pro, а если автономность и коммуникации – то Huawei Mate 60 Pro.

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