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Huawei Mate 60 Pro против Apple iPhone XR

84 из 100
Huawei Mate 60 Pro
VS
54 из 100
Apple iPhone XR
Huawei Mate 60 Pro
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2023 года Huawei Mate 60 Pro с экраном 6.82" и чипом HiSilicon Kirin 9000S, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 60 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2058 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2942 мАч
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 15W)
  • На 0.72" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 35% выше плотность пикселей (440 vs 326 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Тонкие рамки – на 9.5% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 5 лет новее
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 31 грамм меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1128 и 1000 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 60 Pro
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1212 x 2616 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 440 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.5% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1920:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Mate 60 Pro
н/д
iPhone XR
643 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 150.9 мм
Ширина 79 мм 75.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 225 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 60 Pro +12%
88.5%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Huawei Mate 60 Pro и Apple iPhone XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 9000S Apple A12 Bionic
Макс. частота 2620 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц: 		- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика - Apple A12 GPU
GPU-ядер - 256
Частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~576 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 60 Pro
1000
iPhone XR +13%
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 60 Pro +42%
3163
iPhone XR
2230
AnTuTu Benchmark 9
Mate 60 Pro
н/д
iPhone XR
507808
CPU - 142806
GPU - 178961
Memory - 79246
UX - 104785
Total score - 507808
3DMark Wild Life Performance
Mate 60 Pro
н/д
iPhone XR
5208
Пиковая температура корпуса - 42.6 °C
Stability - 69%
Graphics test - 31 FPS
Graphics score - 5208
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 iOS 12 (С обновлением до iOS 16.5)
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 2942 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:16 ч.
Просмотр видео - 12:45 ч.
Игры - 05:10 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Mate 60 Pro
н/д
iPhone XR
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 60 Pro vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3088 x 2316
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 32 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 60 Pro
н/д
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2023 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 60 Pro более удачной покупкой.

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