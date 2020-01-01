Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Huawei Mate X с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 7.2-дюймового Huawei Mate 20 X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.