Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 апреля 2022 года Huawei Mate Xs 2 с экраном 7.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.6-дюймового Huawei Mate Xs, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.