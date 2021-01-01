Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Huawei Mate Xs с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.