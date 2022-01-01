Huawei Mate Xs против Apple iPhone 13 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Huawei Mate Xs с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate Xs
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 156% выше максимальная яркость экрана (1049 против 409 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 44% лучшая автономность (121 vs 84 часов)
- Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Стерео динамики
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Лучше лежит в руке - корпус на 68.1 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1148 x 2480 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|414 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|-
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|86.9%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|4.2 мс
|8.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.3 мм
|160.8 мм
|Ширина
|146.2 мм
|78.1 мм
|Толщина
|5.4 мм
|7.65 мм
|Вес
|300 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2860 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP16
|Apple GPU
|Частота GPU
|600 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~896 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
737
iPhone 13 Pro Max +136%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
2968
iPhone 13 Pro Max +58%
4691
|CPU
|-
|213922
|GPU
|-
|338801
|Memory
|-
|119504
|UX
|-
|134582
|Total score
|519360
|802473
|Stability
|-
|81%
|Graphics test
|-
|57 FPS
|Graphics score
|-
|9552
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|15.4
|Размер системы из коробки
|15.7 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4352 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|1:46 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:47 ч.
iPhone 13 Pro Max +112%
20:10 ч.
Время просмотра видео
18:21 ч.
iPhone 13 Pro Max +32%
24:12 ч.
Время разговора (3G)
20:52 ч.
iPhone 13 Pro Max +33%
27:26 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7535 x 5305
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 16 МП + 0 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|-
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|-
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|21
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.
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