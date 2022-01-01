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Huawei Mate Xs против Apple iPhone 13 Pro Max

Хуавей Мейт Хs
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Huawei Mate Xs
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Huawei Mate Xs с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate Xs
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 156% выше максимальная яркость экрана (1049 против 409 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 44% лучшая автономность (121 vs 84 часов)
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 68.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate Xs
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1148 x 2480 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86.9% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 242 Гц 238 Гц
Время отклика 4.2 мс 8.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mate Xs
409 нит
iPhone 13 Pro Max +156%
1049 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 160.8 мм
Ширина 146.2 мм 78.1 мм
Толщина 5.4 мм 7.65 мм
Вес 300 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate Xs
86.9%
iPhone 13 Pro Max +1%
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт Хs и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2860 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Apple GPU
Частота GPU 600 МГц 1200 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate Xs
737
iPhone 13 Pro Max +136%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate Xs
2968
iPhone 13 Pro Max +58%
4691
AnTuTu Benchmark 9
Mate Xs
519360
iPhone 13 Pro Max +55%
802473
CPU - 213922
GPU - 338801
Memory - 119504
UX - 134582
Total score 519360 802473
3DMark Wild Life Performance
Stability - 81%
Graphics test - 57 FPS
Graphics score - 9552
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI EMUI 10 15.4
Размер системы из коробки 15.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate Xs
9:47 ч.
iPhone 13 Pro Max +112%
20:10 ч.
Время просмотра видео
Mate Xs
18:21 ч.
iPhone 13 Pro Max +32%
24:12 ч.
Время разговора (3G)
Mate Xs
20:52 ч.
iPhone 13 Pro Max +33%
27:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate Xs vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7535 x 5305 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 16 МП + 0 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей - 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео - 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate Xs +2%
81.9 дБ
iPhone 13 Pro Max
80.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.

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