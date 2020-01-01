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Huawei Mate Xs против 30 Pro

Хуавей Мейт Хs
Huawei Mate Xs
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Huawei Mate Xs с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate Xs
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 23% лучшая автономность (103 vs 84 часов)
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (689 против 420 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 73.1 мм уже
  • Тонкие рамки – на 7.2% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate Xs и Huawei Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1148 x 2480 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея - Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.9% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate Xs
420 нит
Mate 30 Pro +64%
689 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.3 мм 158.1 мм
Ширина 146.2 мм 73.1 мм
Толщина 5.4 мм 8.8 мм
Вес 300 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate Xs
86.9%
Mate 30 Pro +8%
94.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт Хs и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16 16
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate Xs
749
Mate 30 Pro +5%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate Xs
2992
Mate 30 Pro +3%
3096
AnTuTu Benchmark 8
Mate Xs
464697
Mate 30 Pro +4%
482858

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 15.7 ГБ 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate Xs
9:47 ч.
Mate 30 Pro +54%
14:58 ч.
Время просмотра видео
Mate Xs
18:21 ч.
Mate 30 Pro
18:19 ч.
Время разговора (3G)
Mate Xs +2%
20:52 ч.
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate Xs vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7535 x 5305 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей - 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура - f/2
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео - 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mate Xs
н/д
Mate 30 Pro
131
Качества видео
Mate Xs
н/д
Mate 30 Pro
100
Итоговая оценка камеры
Mate Xs
н/д
Mate 30 Pro
121

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mate Xs
н/д
Mate 30 Pro
79.4 дБ
Музыка
Mate Xs
н/д
Mate 30 Pro
75.2 дБ
Звонок
Mate Xs
н/д
Mate 30 Pro
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 30 Pro. У него лучшие дисплей, батарея, камера, корпус и звук.

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