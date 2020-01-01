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Huawei Mate Xs против Mate X

Хуавей Мейт Хs
Huawei Mate Xs
VS
Хуавей Мейт Х
Huawei Mate X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Huawei Mate Xs с экраном 6.6" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.6-дюймового Huawei Mate X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate Xs
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei Mate X
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mate Xs
73
Mate X
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mate Xs
83
Mate X
76
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mate Xs
87
Mate X
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mate Xs
80
Mate X
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mate Xs
85
Mate X
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mate Xs
79
Mate X
76

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Mate Xs и Huawei Mate X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1148 x 2480 пикселей 1148 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 414 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.9% 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mate Xs
420 нит
Mate X
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.3 мм 161.3 мм
Ширина 146.2 мм 146.2 мм
Толщина 5.4 мм 5.4 мм
Вес 300 граммов 295 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mate Xs
86.9%
Mate X
86.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт Хs и Хуавей Мейт Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 16 10
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate Xs +4%
749
Mate X
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate Xs +17%
2992
Mate X
2564
AnTuTu Benchmark 8
Mate Xs +9%
464697
Mate X
427016

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 15.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут) Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate Xs
9:47 ч.
Mate X
н/д
Время просмотра видео
Mate Xs
18:21 ч.
Mate X
н/д
Время разговора (3G)
Mate Xs
20:52 ч.
Mate X
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate Xs vs Huawei Mate X
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7535 x 5305 7535 x 5305
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Huawei Mate Xs, а если звук – то Huawei Mate X.

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