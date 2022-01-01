Главная > Сравнение смартфонов > Nova 10 Pro vs iPhone 12 Pro Max – что лучше выбрать?

Huawei Nova 10 Pro против Apple iPhone 12 Pro Max

Хуавей Нова 10 Про
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Huawei Nova 10 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 813 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3687 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 20% лучшая автономность (35:25 vs 29:32 часов)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (862 против 778 нит)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 10 Pro
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 10 Pro
778 нит
iPhone 12 Pro Max +11%
862 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.24 мм 160.8 мм
Ширина 74.45 мм 78.1 мм
Толщина 7.88 мм 7.4 мм
Вес 191 грамм 226 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nova 10 Pro +4%
91.1%
iPhone 12 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 10 Про и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A14 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Nova 10 Pro
528224
iPhone 12 Pro Max +37%
725755
CPU - 198261
GPU - 274782
Memory - 126169
UX - 131354
Total score 528224 725755
3DMark Wild Life Performance
Stability - 75%
Graphics test - 47 FPS
Graphics score - 7882
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 10 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:26 ч. 1:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:37 ч. 12:04 ч.
Просмотр видео 12:24 ч. 14:25 ч.
Игры 05:22 ч. 07:11 ч.
Режим ожидания 96 ч. 122 ч.
Общая автономность
Nova 10 Pro
29:32 ч.
iPhone 12 Pro Max +20%
35:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 10 Pro vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 10 Pro
н/д
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Nova 10 Pro или Apple iPhone 13
2. Huawei Nova 10 Pro или Huawei Nova 8
3. Huawei Nova 10 Pro или Huawei Nova 9
4. Huawei Nova 10 Pro или Samsung Galaxy A73 5G
5. Huawei Nova 10 Pro или Huawei Nova 10
6. Apple iPhone 12 Pro Max или Apple iPhone 13 Pro Max
7. Apple iPhone 12 Pro Max или Apple iPhone 14 Pro Max
8. Apple iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S22
9. Apple iPhone 12 Pro Max или Google Pixel 7 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры