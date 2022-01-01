Huawei Nova 10 Pro против Honor 50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 50
- На 17% лучшая автономность (34:31 vs 29:32 часов)
- Весит на 16 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
68
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
72
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2652 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|19.5:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|525 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|750 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.1%
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|120 Гц
|Время отклика
|-
|2.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.24 мм
|160 мм
|Ширина
|74.45 мм
|73.8 мм
|Толщина
|7.88 мм
|7.8 мм
|Вес
|191 грамм
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Красный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
788
Honor 50 +1%
792
Geekbench 5 (многоядерный)
2797
Honor 50 +7%
3000
|CPU
|-
|160022
|GPU
|-
|156981
|Memory
|-
|78639
|UX
|-
|116871
|Total score
|530119
|515782
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|14 FPS
|Graphics score
|-
|2493
|PCMark 3.0 score
|-
|11813
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android
|Android 11
|Оболочка UI
|HarmonyOS 2.0
|Magic UI 4.2
|Размер системы из коробки
|-
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 10 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:26 ч.
|0:54 ч.
|Веб-серфинг
|10:37 ч.
|11:48 ч.
|Просмотр видео
|12:24 ч.
|15:11 ч.
|Игры
|05:22 ч.
|05:34 ч.
|Режим ожидания
|96 ч.
|116 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6528 x 4896
|Апертура
|-
|f/2.2
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.14"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Huawei Nova 10 Pro, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Honor 50.
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6