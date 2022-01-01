Главная > Сравнение смартфонов > Nova 10 Pro vs Honor 50 – что лучше выбрать?

Huawei Nova 10 Pro против Honor 50

Хуавей Нова 10 Про
VS
Хуавей Хонор 50
Huawei Nova 10 Pro
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • На 17% лучшая автономность (34:31 vs 29:32 часов)
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 10 Pro
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 525 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 2.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 10 Pro +5%
785 нит
Honor 50
750 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.24 мм 160 мм
Ширина 74.45 мм 73.8 мм
Толщина 7.88 мм 7.8 мм
Вес 191 грамм 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 10 Pro +2%
91.1%
Honor 50
89.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 10 Про и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 10 Pro
788
Honor 50 +1%
792
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 10 Pro
2797
Honor 50 +7%
3000
AnTuTu Benchmark 9
Nova 10 Pro +3%
530119
Honor 50
515782
CPU - 160022
GPU - 156981
Memory - 78639
UX - 116871
Total score 530119 515782
3DMark Wild Life Performance
Nova 10 Pro
н/д
Honor 50
2493
Stability - 99%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2493
PCMark 3.0 score - 11813
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android Android 11
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 10 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:26 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:37 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 12:24 ч. 15:11 ч.
Игры 05:22 ч. 05:34 ч.
Режим ожидания 96 ч. 116 ч.
Общая автономность
Nova 10 Pro
29:32 ч.
Honor 50 +17%
34:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 10 Pro vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура - f/2.2
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 10 Pro
н/д
Honor 50
92.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Huawei Nova 10 Pro, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Honor 50.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S22 Ultra vs Huawei Nova 10 Pro
2. Huawei Nova 9 vs Huawei Nova 10 Pro
3. Huawei P30 Pro vs Huawei Nova 10 Pro
4. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs Huawei Nova 10 Pro
5. Huawei Honor 70 vs Huawei Nova 10 Pro
6. Xiaomi Poco X3 Pro vs Huawei Honor 50
7. Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) vs Huawei Honor 50
8. Xiaomi 11T vs Huawei Honor 50
9. Huawei Nova 9 vs Huawei Honor 50
10. Samsung Galaxy A52 5G vs Huawei Honor 50

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры