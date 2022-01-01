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Huawei Nova 10 Pro против Honor Magic 4 Pro

Хуавей Нова 10 Про
VS
Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
Huawei Nova 10 Pro
Huawei Honor Magic 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
  • На 16% лучшая автономность (29:32 vs 25:34 часов)
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 100 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (951 против 778 нит)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 10 Pro
vs
Honor Magic 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон - 19.54:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 93%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.7%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 10 Pro
778 нит
Honor Magic 4 Pro +22%
951 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.24 мм 163.6 мм
Ширина 74.45 мм 74.7 мм
Толщина 7.88 мм 9.15 мм
Вес 191 грамм 215 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 10 Про и Хуавей Хонор Мэджик 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2400 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 642L Adreno 730
Частота GPU 490 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Nova 10 Pro
526148
Honor Magic 4 Pro +77%
932882
CPU - 187881
GPU - 434884
Memory - 148460
UX - 166743
Total score 526148 932882
3DMark Wild Life Performance
Stability - 63%
Graphics test - 59 FPS
Graphics score - 9893
PCMark 3.0 score - 13524
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android Android 12
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 Magic UI 6
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (100 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (80% за 10 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:26 ч. 0:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:37 ч. 09:33 ч.
Просмотр видео 12:24 ч. 11:47 ч.
Игры 05:22 ч. 06:16 ч.
Режим ожидания 96 ч. 68 ч.
Общая автономность
Nova 10 Pro +16%
29:32 ч.
Honor Magic 4 Pro
25:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 10 Pro vs Huawei Honor Magic 4 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 9216 x 6912
Зум Цифровой Оптический, 3.5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 112° 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 3840 x 2160
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 10 Pro
н/д
Honor Magic 4 Pro
88.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 4 Pro более удачной покупкой.

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