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Huawei Nova 10 SE против Honor 50

Хуавей Нова 10 SE
VS
Хуавей Хонор 50
Huawei Nova 10 SE
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2022 года Huawei Nova 10 SE с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 680G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 10 SE
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 783 и 356 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 10 SE
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 525 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 2.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 10 SE
н/д
Honor 50
746 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.39 мм 160 мм
Ширина 75.47 мм 73.8 мм
Толщина 7.39 мм 7.8 мм
Вес 184 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Зеленый, Черный Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 10 SE
87.6%
Honor 50 +2%
89.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 10 SE и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680G Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 642L
Частота GPU 1114 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 10 SE
356
Honor 50 +120%
783
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 10 SE
1453
Honor 50 +103%
2953
AnTuTu Benchmark 9
Nova 10 SE
228961
Honor 50 +123%
510570
CPU 53594 160022
GPU 51459 156981
Memory 65112 78639
UX 60740 116871
Total score 228961 510570
3DMark Wild Life Performance
Nova 10 SE
н/д
Honor 50
2492
Stability - 99%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2492
PCMark 3.0 score - 11836
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI EMUI 12 Magic UI 6
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:48 ч.
Просмотр видео - 15:11 ч.
Игры - 05:34 ч.
Режим ожидания - 116 ч.
Общая автономность
Nova 10 SE
н/д
Honor 50
34:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 10 SE vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 10 SE
н/д
Honor 50
92.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.

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