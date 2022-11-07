Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2022 года Huawei Nova 10 SE с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 680G, против 6.78-дюймового Huawei Nova 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.