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Huawei Nova 10 против Apple iPhone 14

Хуавей Нова 10
VS
Эпл Айфон 14
Huawei Nova 10
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 10
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 721 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3279 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1751 и 756 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 10
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 10
н/д
iPhone 14
844 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.18 мм 146.7 мм
Ширина 73.91 мм 71.5 мм
Толщина 6.88 мм 7.8 мм
Вес 168 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nova 10 +4%
89.6%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 10 и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 10
756
iPhone 14 +132%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 10
2834
iPhone 14 +69%
4787
AnTuTu Benchmark 9
Nova 10
489020
iPhone 14 +60%
782889
CPU - 209437
GPU - 333181
Memory - 105776
UX - 131735
Total score 489020 782889
3DMark Wild Life Performance
Nova 10
н/д
iPhone 14
9519
Stability - 82%
Graphics test - 57 FPS
Graphics score - 9519
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.02)
Оболочка UI EMUI 12 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:45 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:25 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Nova 10
н/д
iPhone 14
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 10 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 10
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

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