Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.