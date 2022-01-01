Huawei Nova 10 против Mate 50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Huawei Nova 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Huawei Mate 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 10
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 50
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 460 мАч более емким аккумулятором – 4460 против 4000 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 12% выше плотность пикселей (442 vs 395 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|-
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|442 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|88.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.18 мм
|161.5 мм
|Ширина
|73.91 мм
|76.1 мм
|Толщина
|6.88 мм
|7.98 мм
|Вес
|168 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2400 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 730
|Частота GPU
|490 МГц
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android
|Оболочка UI
|EMUI 12
|EMUI 13
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4460 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4160 x 3120
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 50 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1